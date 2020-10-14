Познер высказался о возможной приостановке отношений России и Запада

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос зрительницы о том, стоит ли России приостановить отношения с Западом. Его комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

По словам журналиста, «причина все более глубокого конфликта между Россией и Западом» кроется в том, что президент страны в 2007 году официально заявил, что Россия не будет следовать указаниям США, а будет отстаивать свои интересы и идти своим путем. Познер подчеркнул, что при этом «Запад хочет видеть рядом с собой другую Россию».

«"Запад" следует понимать однозначно как "США", потому что все западные страны без исключения танцуют под американскую музыку, ни у одной западноевропейской страны нет "своей" политики в отношении России, а есть подчинение политике США», — добавил Познер.

При этом телеведущий негативно оценил возможные ограничения. По мнению Познера, они приведут к тому, что Россия окажется в полной изоляции. Кроме того, отказ от импорта товаров приведет к ухудшению качества производимой продукции. «В этом нет никакого смысла, мы бы только сами себя наказывали», — констатировал журналист.

Познер уточнил, что, говоря о внешнеполитический отношениях, «вряд ли справедливо представлять дело так, что Россия во всем права, а Запад — нет». «Иногда стоит присмотреться чуть-чуть к себе для того, чтобы понять, почему мы в чем-то не слишком нравимся другим», — заключил телеведущий.

Ранее Познер подверг критике отношение некоторых россиян к начальству. Журналист заметил у людей привычку «почитать барина». По его словам, внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не ушло и после 70 с лишним лет советской власти и еще почти 30 лет новой России, уверен Познер.