Познер объяснил желание эмигрировавших в США россиян голосовать за Трампа

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в большинстве случаев эмигрировавшие в США россияне являются сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Он объяснил такое желание людей в интервью Россотрудничеству.

«Наши эмигранты, живущие в Америке, в своем безусловном большинстве — сторонники Трампа. Это я говорю со знанием дела», — отметил журналист. По его словам, для бывших жителей России Трамп олицетворяет собой полную противоположность социализму.

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Также ведущий выразил уверенность в том, что большинство граждан, уехавших из России в США, являются расистами. «К черным относятся не лучшим образом. Трамп этот Black Lives Matter (движение «Жизни черных важны». — прим. «Ленты.ру») в гробу видел», — заметил Познер.

Журналист привел и третье объяснение. Он считает, что эмигранты из России довольно плохо относятся к эмигрантам из других стран, например, к мексиканцам. «Трамп по сочетанию взглядов вполне соответствует взглядам наших бывших граждан. То, что он проигрывает, для них это трагедия», — заключил Познер и добавил, что критиковать Америку выходцы из России не очень любят.

Ранее Владимир Познер оценил вероятность раскола США на два государства на фоне президентских выборов. По его мнению, американское общество раскололось уже после 2016 года, а ситуацию усугубили пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане в том числе избирали президента США. За высший пост борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.