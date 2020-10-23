Познер оценил роль Сталина в истории

Телеведущий Владимир Познер оценил роль Иосифа Сталина в мировой истории. Мнение опубликовано на его личном сайте.

По словам Познера, мнение о том, что Сталин «не делал ничего ужасного», неверно. В частности, он напомнил о существовании в те времена Главного управления лагерей (ГУЛАГ), насильственном переселении народов, а также тайном протоколе к пакту Риббентропа-Молотова, согласно которому Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза.

«Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться», — заключил журналист.

Похожее мнение Познер высказывал в 2019 году. Тогда он выразил надежду, что когда-нибудь страна сможет признать, кем на самом деле был руководитель СССР.