Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил вероятность раскола США на два государства на фоне президентских выборов. Об этом он написал на своем личном сайте.

Он выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.

«Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим», — написал журналист. Он напомнил, что, когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, шла борьба между двумя государствами, которые «когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами».

По словам Познера, с тех пор такого похожего раскола общества не было. Однако то, что происходит сейчас, похоже. «Хотя они, конечно, не расколются на два государства», — пояснил он.

Журналист также отметил, что разделение государства запрещено в американской конституции после событий XIX века.

Ранее Познер заявил, что ситуация с выборами президента США может обернуться «двоевластием». По прогнозу телеведущего, это вряд ли скажется на отношениях с Россией. Он считает, что не стоит рассчитывать на позитивные изменения во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.