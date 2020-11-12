Познер назвал недостатки избирательной системы США

Телеведущий Владимир Познер призвал изменить избирательную систему США, рассуждая о текущей ситуации с выборами в стране. В интервью, опубликованном на «Познер Online», он назвал недостатки и рассказал, как их можно было бы исправить.

В первую очередь журналист высказался за отмену коллегии выборщиков — людей, которые отдают свои голоса согласно тому, как проголосуют жители тех или иных штатов США. В каждом из них определено свое число выборщиков.

Именно от их числа зависит, кто станет президентом США — для победы нужно получить не менее 270 голосов. «Все-таки демократия — это когда народ прямым путем выбирает тех или того, кто управляет этим самым народом», — уверен Познер.

Также ведущий считает необходимым наличие третьей полноценной партии в Соединенных Штатах. Он пояснил, что Советский Союз и Китай обвиняли в том, что у них однопартийная система. «Вот в Америке двухпартийная система, немногим лучше, уверяю вас», — заметил Познер. Он пожелал видеть в перспективе четвертую и пятую партии, как в европейских странах. «Будет ли это, я не знаю», — резюмировал журналист.

Познер выразил опасение, что в Америке возникает фашизм — «это не гитлеровский фашизм, это другое, но это фашизм». По мнению журналиста, для этого в настоящее время есть «определенные предпосылки». Ведущий отметил, что это гораздо более вероятно, чем отмена коллегии выборщиков.

Ранее Владимир Познер констатировал, что Америка находится в периоде упадка и миновала пик развития. Телеведущий добавил, что США не развалятся, однако будут вынуждены пройти через очень мучительный и тяжелый период.