Телеведущий Владимир Познер упрекнул американские телеканалы в стремлении выставить Россию врагом. В реплике, записанной для авторской передачи «Познер» на Первом канале, журналист сравнил такие настроения СМИ с ситуацией в российских медиа.

По его словам, у людей может возникать ошибочное ощущение, что разница между американскими СМИ и российскими — очень большая. «На самом деле они невероятно похожи. Особенно в том, как они показывают нас друг другу», — заметил Познер.

Ведущий добавил, что это заметно при просмотре главных каналов США, в том числе ABC, CBS, NBC, FOX, CNN и MSNBC. «Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел», — констатировал журналист.

Познер уверен, что попытки найти хоть что-нибудь позитивное об Америке и американцах на российских телеканалах будут такими же безуспешными. «В этом смысле мы создаем друг о друге образ врага. Вот этим мы занимаемся. И это, конечно, ничего общего не имеет с журналистикой — это есть пропаганда», — заключил телеведущий.

Ранее Владимир Познер порассуждал о том, как действующий президент США Дональд Трамп менял страну, и констатировал, что Штаты находятся в состоянии упадка и миновали пик развития.

Познер родился в Париже в 1934 году, его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Несколько лет семья жила в США и Германии. В 1985-1986 годах журналист проводил телемосты с зарубежными странами, в том числе с США, из Ленинграда. С 2008 года он ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях. Имеет гражданства России, Франции и США.