Стоимость Twitter и Facebook рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

Капитализация Facebook и Twitter рухнула на 44 миллиарда долларов из-за блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Стоимость Facebook снизилась на 41 миллиард долларов (до 731,55 миллиарда), а Twitter — на три миллиарда (до 38,3 миллиарда). Акции Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3 процента, ценные бумаги Twitter потеряли 7,74 процента от стоимости.

Twitter объяснил вечную блокировку Трампа тем, что его посты воспринимаются как подстрекательство к насилию. Кроме того, администрация соцсети потребовала удалить сообщение о том, что голоса 75 миллионов выбравших его американцев будут иметь огромный вес долгое время.

Трамп пользовался личным аккаунтом, на который были подписаны почти 89 миллионов человек. Руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово действующему президенту США.