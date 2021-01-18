Соловьев осудил требование удалить Telegram и напомнил о конституции США

Телеведущий Владимир Соловьев осудил требование американской некоммерческой организации (НКО) «Коалиция за более безопасный интернет» удалить мессенджер Telegram из AppStore. В разговоре с газетой «Взгляд» он напомнил, что это нарушает первую поправку к конституции Соединенных Штатов.

«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», — отметил он.

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Ведущий также высказался о сделанном ранее в январе обращении Госдепартамента США, в котором Вашингтон раскритиковал закон об иноагентах и заявил о нарушении прав журналистов в России. «Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» — посоветовал Соловьев.

По мнению телеведущего, в настоящее время проблемы со свободой слова существуют именно в США. Соловьев уверен, что она возможна только в том случае, если «соответствует высоким требованиям спонсоров демократической партии». Если же американский пользователь в соцсетях сделает «шаг влево или шаг вправо» от норм, принятых демократами, то его ждет «расстрел», заключил ведущий.

Ранее американская НКО выступила с требованием и заявила, что Apple необходимо удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. Организация подала иск в суд с соответствующим требованием. Компанию обвинили в том, что она не предпринимала мер в отношении сообщений с экстремистским содержанием, в том числе и после нападения 6 января на Капитолий США. Представители Apple и Telegram пока не прокомментировали ситуацию.