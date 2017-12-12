Дуров обмолвился о своей ориентации

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о новом офисе компании в Дубае. Об этом он поведал в интервью Bloomberg.

По словам Дурова, его привлекла в первую очередь налоговая политика. «Многие люди в западном мире не понимают, насколько налоги ограничивают возможности. Вы можете отдать половину своего дохода на налоги, и это означает только то, что половину своего времени вы работаете на правительство. Я знаю способы получше, как использовать деньги на благо общества», — отметил предприниматель.

Он также рассказал, что решил поселиться в Дубае. При этом он признал, что ОАЭ — религиозная и консервативная страна и это вызывает определенные трудности.

«Если бы я был геем, тогда все было бы сложнее. Или любил алкоголь, ел свинину», — добавил Дуров.

При этом журналисты Bloomberg подчеркнули, что Дуров пригласил их в новый офис вместе с фотографом, но затем по каким-то причинам отказался позировать для снимков. Также автор подметил, что бизнесмен появился на публике в черной футболке и джинсах.