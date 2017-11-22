Telegram впервые заблокировал канал с пиратским контентом

Telegram впервые заблокировал канал, нарушающий авторские права при распространении аудиоконтента. Об этом в среду, 22 ноября, сообщается в Facebook Роскомнадзора.

О каком канале идет речь, в ведомстве не уточнили. Также в федеральной службе не привели подробностей о содержимом канала.

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В июне Telegram внесли в реестр распространителей информации.

Это позволяет российским властям, в том числе ФСБ требовать от мессенджера доступ к переписке и другим данным пользователей.

Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram в России, если мессенджер откажется предоставлять данные для включения в реестр. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что ни одно правительство или спецслужба не получит от мессенджера «ни бита» информации.