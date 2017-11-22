Telegram впервые заблокировал канал с пиратским контентом

Telegram впервые заблокировал канал, нарушающий авторские права при распространении аудиоконтента. Об этом в среду, 22 ноября, сообщается в Facebook Роскомнадзора.
О каком канале идет речь, в ведомстве не уточнили. Также в федеральной службе не привели подробностей о содержимом канала.
В июне Telegram внесли в реестр распространителей информации.
Это позволяет российским властям, в том числе ФСБ требовать от мессенджера доступ к переписке и другим данным пользователей.
Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram в России, если мессенджер откажется предоставлять данные для включения в реестр. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что ни одно правительство или спецслужба не получит от мессенджера «ни бита» информации.