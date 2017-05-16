Telegram пообещал не выдавать информацию ни одной спецслужбе

Администрация мессенджера Telegram пообещала не выдавать информацию ни одной стране в мире. Об этом представитель сервиса заявил в разговоре с Rambler News Service.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — отметили в Telegram. Администрация мессенджера также подчеркнула, что все передаваемые в секретных и облачных чатах данные зашифрованы, а необходимые для доступа к ним ключи разделены на части и физически хранятся в нескольких дата-центрах.

«Все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, и для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереальный уровень сотрудничества между несколькими государствами», — подчеркнули в Telegram.

15 мая, пользователи Telegram создали петицию на Change.org, в которой обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить его запрета в России. Авторы петиции утверждают, что руководство Telegram якобы получило уведомление от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В случае игнорирования требований ведомство может заблокировать работу сервиса на территории страны.