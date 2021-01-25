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WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей

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Фото: Moritz Wolf / Globallookpress.com

Популярный мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей с начала января. Как сообщает The Guardian, это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения.

В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в такие мессенджеры, как Signal и Telegram. По оценке комитета британского парламента, за три недели января число пользователей Signal увеличилось на 7,5 миллиона человек, к Telegram присоединились около 25 миллионов пользователей, что выше обычной динамики этих сервисов.

Согласно данным аналитической фирмы App Annie, WhatsApp сместился с восьмого места в рейтинге самых загружаемых приложений Британии уже в середине января. В пример приводится феноменальный рост Signal — 6 января приложение не входило даже в первую тысячу рейтинга, а к 9 января стало самым загружаемым приложением в стране.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии приложение анонсировало, что начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Мессенджер объяснил шаг необходимостью анализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы активнее подбирать рекламу и подходящий им контент. Однако это привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира, многие из них решили установить другие приложения для общения.

После волны критики со стороны пользователей и перехода в другие программы WhatsApp объявил, что перенес сроки введения нового соглашения. В качестве новой даты названо 15 мая.

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