WhatsApp перенес сроки введения новой политики из-за резкой критики

Мессенджер WhatsApp после волны критики перенес на четыре месяца сроки введения новой политики, согласно которой пользователи обязаны делиться своими данными с социальной сетью Facebook. Об этом говорится в заявлении администрации мессенджера.

В компании отметили, что сообщения об изменениях в политике конфиденциальности вызвали в интернете волну «дезинформации, вызывающей беспокойство», и заверили, что то, что отправляют друг другу пользователи, остается только между ними, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения», поэтому в связи с введением новых правил эти принципы не изменятся.

«Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля», — говорится в сообщении. В качестве новой даты названо 15 мая.

8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав пользователей делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. В частности, сервис получит данные о геолокации, а также сведения об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Мессенджер объяснил это необходимостью для анализа привычек и вкусов пользователей, чтобы активнее подбирать персональную рекламу, а также предоставлять пользователям наиболее подходящие им контент и персональные услуги.