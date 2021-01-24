В Европарламенте обеспокоились новой политикой WhatsApp

Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность в связи с новой политикой мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос политика в адрес Европейской комиссии (ЕК).

Эроглу напомнил, что в 2014 году Facebook пообещал пользователям WhatsApp, что «данные двух приложений будут храниться по отдельности». При этом позже ЕК признала сделку по покупке мессенджера и слияние компаний законными.

Евродепутат поинтересовался, какие меры принимает Евросоюз для сохранности личной информации пользователей в связи со сложившейся ситуацией касательно новой политики приложения. В частности, ведется ли расследование изменений в условиях соглашения со стороны органов безопасности. Также он поинтересовался, возможно ли пересмотреть решение Еврокомиссии о законности слияния компаний.

8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав пользователей делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. В частности, сервис получит данные о геолокации, а также сведения об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Мессенджер объяснил это необходимостью для анализа привычек и вкусов пользователей, чтобы активнее подбирать персональную рекламу, а также предоставлять пользователям наиболее подходящие им контент и персональные услуги.