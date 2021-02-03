Назван самый популярный у россиян мессенджер

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил, какие способы общения предпочитают россияне, и назвал самый популярный у жителей страны мессенджер. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

По данным ВЦИОМ, самыми популярными способами общения стали разговоры по мобильному, онлайн-переписка и личные встречи. При этом большинство россиян используют для переписки мессенджер WhatsApp — с его помощью общаются 73 процента опрошенных.

Второе место в рейтинге занял мессенджер социальной сети «ВКонтакте» (его используют 38 процентов участников исследования), а третье — Viber, в нем переписываются 26 процентов опрошенных ВЦИОМ. Мессенджером Telegram, согласно данным центра, пользуется 18 процентов россиян.

При этом люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего общаются во «ВКонтакте» (76 процентов опрошенных), Instagram (37 процентов) и Telegram (34 процента). У россиян от 25 до 44 лет лидируют WhatsApp и «ВКонтакте». Пользователи старше 60 лет предпочитают WhatsApp и «Одноклассники».

Ранее сообщалось, что самыми популярными приложениями для iPhone у россиян в 2020 году оказались TikTok, Zoom и мессенджер Telegram, который официально разблокировали в июне. В топ-10 также вошли WhatsApp, Instagram и «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, банковское приложение «Сбербанк Онлайн», онлайн-магазин Wildberries и приложение «Госуслуги».