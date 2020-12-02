Названы самые популярные приложения у россиян

Самыми популярными приложениями на iPhone у россиян в 2020 году оказались соцсети и мессенджеры. Рейтинг составила корпорация Apple на основе данных App Store, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Лидирующие позиция заняли китайская соцсеть TikTok, сервис видеоконференций Zoom и мессенджер Telegram, который официально разблокировали в июне. В топ-10 также вошли мессенджер WhatsApp, соцсети Instagram и «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, банковское приложение «Сбербанк Онлайн», онлайн-магазин Wildberries и приложение «Госуслуги».

Среди платных приложений для iPhone главными стали неофициальное «Моя статистика для ВКонтакте», фоторедактор TouchRetouch, а также «HUD Speed — антирадар ГИБДД».

Ранее итоги года подвела компания Google и представила главные приложения на смартфонах с операционной системой Android. Так, в список вошли приложение для улучшения сна Loóna, дневник для записей и планировщик Grid Diary, приложения для офисной работы Microsoft Office.

Zoom тоже вошел в топ. Пользователей также заинтересовал сервис Reface, позволяющий менять лица в видео, Instories с шаблонами для режима сторис в Instagram и приложения для рисования Tayasui Sketches. В рейтинг попали приложение для управления стрессом Norbu, сервис для расслабления через контроль дыхания Calmaria и видеоредактор Vita.