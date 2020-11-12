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Назван самый опасный источник мобильных вирусов

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Фото: Depositphotos

Испанские исследователи в области кибербезопасности из компаний NortonLifeLock и IMDEA Software Institute назвали самый опасный источник мобильных вирусов. По данным экспертов, чаще всего вредоносные файлы попадают на Android-смартфоны через магазин приложений Google Play. Об этом говорится в опубликованном исследовании.

В общей сложности специалисты изучили 34 миллиона мобильных программ, установленных на 12 миллионах Andoird-устройств за период с июня по сентябрь 2019 года, и проанализировали, как они попали на смартфоны. От 10 до 24 процентов приложений оказались вредоносными или нежелательными, сообщили аналитики.

Всего эксперты описали 12 основных способов попадания вирусов на смартфоны. Наиболее популярным источником вредоносных программ оказался Google Play, на долю которого пришлось около 67,5 процента зараженных приложений. На второе место исследователи поставили сторонние магазины приложений (10,4 процента). Третью строчку заняло восстановление резервной копии — благодаря этому вредоносные приложения нередко устанавливаются на новые смартфоны пользователей по второму разу.

Ранее злоумышленники нашли способ взломать пользователя мессенджера Telegram с двухфакторной аутентификацией, которая обеспечивает более надежную защиту аккаунту. С помощью обманного предложения о сотрудничестве аферисты получили доступ к одному из крупных русскоязычных каналов, посвященному Reddit.

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