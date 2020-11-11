Конфиденциальные данные миллионов путешественников утекли в сеть

Данные миллионов аккаунтов пользователей сайта онлайн-бронирования отелей Booking могли быть получены хакерами. Об этом говорится в отчете компании Website Planet, которая нашла некорректное хранение конфиденциальных данных.

По информации специалистов, утечка произошла по вине разработчика Prestige Software, ответственного за хранение данных о бронировании Booking и Expedia. Компания годами хранила данные банковских карт гостей и турагентов без какой-либо защиты. По примерным оценкам, в некорректно защищенной базе находятся более 10 миллионов аккаунтов.

Под угрозой оказались такие персональные данные путешественников, как номера банковских карт, срок действия и CVV-код на обороте карты, полные имена, телефоны и адреса клиентов.

В Prestige Software изданию The Independent сообщили, что, как только узнали о проблеме, сразу же приступили к ее решению. В компании заверили, что хакеры не получали доступ к этим сведениям.

В августе сообщалось, что личные данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании UTair оказались в открытом доступе. Для скачивания были доступны более 530 тысяч записей.