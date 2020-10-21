Популярные браузеры оказались опасными из-за уязвимости

Эксперты в области компьютерной безопасности обнаружили серьезные уязвимости в семи популярных мобильных браузерах. Об этом в своем блоге сообщает пакистанский специалист Рафай Балоч (Rafay Baloch) со ссылкой на исследование компании Rapid7.

По данным аналитиков, опасность заключается в том, что хакеры могут подделать URL в адресной строке сайта, тем самым запутав ничего не подозревающих пользователей. Эта возможность позволяет злоумышленникам выманивать у жертв важные персональные данные, включая адреса, номера банковских карт и многое другое.

Уязвимыми оказались браузеры Safari, Opera Touch, Opera Mini, Bolt, RITS UC Browser и «Яндекс.Браузер». Исследователи отправили разработчикам данные о бреши в системах безопасности. Сообщается, что крупные компании вроде Apple, Opera и «Яндекса» уже исправили проблемы, а остальные на письма экспертов не ответили.

В августе 2020 года исследователи из компании White Ops рассказали о ботнете TERRACOTTA, который заставлял пользователей Android обманом загружать вредоносные приложения из Google Play Store. Потенциальным жертвам безвозмездно обещали обувь, билеты на концерты и различные купоны спустя две недели после установки приложений.