В WhatsApp появятся несколько новых функций

В популярном мессенджере WhatsApp появятся сразу несколько новых функций. Все они будут задействованы в веб-версии, а также в программах для MacOS и Windows. Об этом сообщает The Independent.

Главным нововведением станет обновление функций безопасности. Если сейчас пользователям настольной версии приложения необходимо сначала отсканировать телефоном QR-код, чтобы получить доступ к переписке на компьютере, то в будущем им дополнительно нужно будет отсканировать лицо или отпечаток пальца.

«Это снизит возможность того, что сосед по дому или коллега смогут без вашего ведома подключать устройства к вашей учетной записи WhatsApp», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Свежее обновление получат все владельцы устройств с поддержкой дактилоскопического датчика и сканера лица. Представители WhatsApp добавили, что не будут иметь доступ к биометрическим данным пользователей, так как Android и iOS позволяют проводить сканирование на устройстве, не отправляя данные на сторонние серверы.

По словам разработчиков, новые функции появятся в мессенджере в течение нескольких недель. Однако точную дату в WhatsApp пока не называют.

За последнее время WhatsApp лишился 30 миллионов пользователей по всему миру. Это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В новой версии мессенджер анонсировал, что начнет делиться информацией с материнской компанией Facebook.