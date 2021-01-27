Telegram разрешил переносить переписку из WhatsApp

Мессенджер Telegram выпустил обновление 7.4 для iOS, разрешающее пользователям переносить историю переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp. Обновление стало доступно в среду, 27 января.

Как говорится в описании обновления, размещенном в магазине приложений AppStore, теперь у пользователей iOS появилась возможность перенести в Telegram историю переписки из мессенджеров WhatsApp, Line и KakaoTalk. Кроме сообщений в чатах, юзеры смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Также пользователи смогут настраивать уровень громкости в голосовых чатах для отдельных участников, а активные голосовые чаты будут группироваться вверху вкладки со звонками.

Кроме того, пользователи Telegram для iOS получили возможность отправить жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальных лиц, организаций или их представителей.

С начала января мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей. Как сообщала газета The Guardian, это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения, согласно которым оно начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в такие мессенджеры, как Signal и Telegram. После этого WhatsApp объявил о переносе срока введения нового соглашения. В качестве новой даты названо 15 мая.