От Google потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Google удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений, которым пользуются владельцы смартфонов на Android. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Организация подала в суд на Alphabet, материнскую компанию Google. В иске, который намерены рассмотреть в суде Калифорнии, утверждается, что мессенджер нужно убрать из свободного доступа из-за пропаганды насилия, экстремизма и антисемитизма.

В документе отмечается, что пользователи Telegram пользовались приложением для запугивания и координации насилия на расовой почве во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на пост 46-го президента США.

Google и Telegram не смогли предоставить оперативный комментарий агентству по поводу иска организации. Ранее НКО уже подала похожий иск к Apple. В «Коалиции за более безопасный интернет» тогда также потребовали удалить мессенджер Telegram, но уже из магазина приложений AppStore, которым пользуются владельцы гаджетов от Apple.

Еще в начале января создатель мессенджера Telegram Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали Parler — набиравшую популярность соцсеть после решения Facebook и Twitter заблокировать аккаунты Дональда Трампа, на тот момент действующего президента США. После этого случая, а также протеста пользователей из-за нового пользовательского соглашения WhatsApp, Telegram зафиксировал значительный прирост аудитории. По словам Дурова, нет гарантии, что в США с Telegram не поступят так же, как с Parler.