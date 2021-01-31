В Москве закрыли еще две станции метро

В Москве по требованию правоохранительных органов на вход и выход закрыты еще две станции метро — «Сухаревская» и «Красные Ворота». Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 января, сообщает столичный департамент транспорта.

Отмечается, что поезда проезжают эти станции без остановок.

Ранее сообщалось о закрытии на вход и выход семи станций метро в центре Москвы. Среди них «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, в центре столицы введут ограничения для пешеходов в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях.

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».