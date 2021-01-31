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В Санкт-Петербурге перед несогласованной акцией перекрыли Дворцовую площадь

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованной акцией, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков. Движение по прилегающим к нему улицам ограничено.

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы запретят парковаться на ряде улиц 31 января. По требованию полиции припарковаться будет невозможно на улицах Моховая и Охотный ряд, на Театральном и Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Первые несанкционированные митинги завершились на Дальнем Востоке. Так во Владивостоке на акцию вышли около 60 человек, на Камчатке — 30. В Хабаровске известно о задержании 13 человек.

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