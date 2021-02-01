Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на реальный. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Противоправное поведение Навального явилось основанием для внесения в соответствии с части 3 статьи 74 УК РФ ["Отмена условного осуждения или продление испытательного срока"] и части 4 статьи 190 УИК РФ ["Ответственность условно осужденных"] Уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура будет отстаивать эту позицию в суде.

28 декабря прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний сообщила суду о нарушении правил условного наказания Алексеем Навальным до и после состояния комы и попросила заменить его на реальное. 17 января оппозиционер был задержан в Москве, на следующий день его арестовали за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»).

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Пока оппозиционер находился на лечении в Германии, вызовы были приостановлены, однако в октябре 2020 года стало известно, что 23 сентября пациента выписали из клиники. Объективных причин неявки в инспекцию, как уверяют во ФСИН, он не представил. В конце декабря ведомство объявило Навального в розыск за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.