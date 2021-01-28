Суд оставил Навального в СИЗО

Московский областной суд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Суд выслушал мнения сторон и отклонил жалобу оппозиционера на продление срока его задержания. Навальный пробудет под стражей как минимум до 15 февраля.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила суду, что Алексей Навальный нарушал правила условного наказания как до, так и после состояния комы. «Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности — минимум шесть раз с января по август не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — заявила представитель ведомства Елена Коробкова.

Она потребовала заменить оппозиционеру условное наказание на реальное.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по так называемому делу «Ив Роше»).

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Пока оппозиционер находился на лечении в Германии, вызовы были приостановлены, однако в октябре 2020 года стало известно, что 23 сентября пациента выписали из клиники. Объективных причин неявки в инспекцию, как уверяют во ФСИН, он не представил. В конце декабря ведомство объявило Навального в розыск за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.