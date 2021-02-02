Юлия Навальная приехала в Мосгорсуд

Супруга блогера Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента — прим «Ленты.ру») Юлия Навальная приехала к зданию Мосгорсуда. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 февраля.

В суде пройдут слушания об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. Ожидается, что заседание начнется в 11.00.

Как пишет агентство, у Мосгорсуда заметили дипломатические машины иностранных государств, в том числе посольств Британии и Болгарии. В помещении суда присутствует много иностранных журналистов и дипломатов, пишет телеканал РЕН ТВ. В частности, там находятся сотрудники посольств Латвии, Польши, Норвегии и Австрии.

В 2014 году Навальный был приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он, по его словам, проходил лечение после отравления.