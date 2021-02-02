Россия
 
Последние новости
Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию
Гол футболиста «Ливерпуля» признан лучшим в туре АПЛ
Названо поле битвы в возможной войне России и США
У певца Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера
Рядом с Землей нашли скопление таинственного вещества
В США зафиксировали беспрецедентный рост числа убийств
В Белом доме отказались ностальгировать по твитам Трампа
Хакер заблокировал пенис жертвы в поясе верности и потребовал выкуп
Сбежавшая за границу российская экс-министр позвонила следователям
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве ограничат движение на нескольких улицах около Мосгорсуда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Киселев Сергей / агентство «Москва»

В Москве ограничат движение на нескольких улицах около городского суда 2 февраля. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

С полуночи дорожное движение будет ограничено на Проектируемом проезде №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал. С 09:00 также будут перекрыты улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда №917 и улица 1-я Бухвостова на участке от 2-й до 3-й улиц Бухвостова.

Как отмечает РИА Новости, 2 февраля в Мосгорсуде пройдет заседание, где решат вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет.

Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни. 28 декабря прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний сообщила суду о нарушении правил условного наказания Навальным до и после лечения и попросила заменить его на реальное. 17 января оппозиционер был задержан в Москве, на следующий день его арестовали за нарушение условий соблюдения испытательного срока.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд проведет выездное заседание по делу Навального
Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному
В Москве перекрыли площадь трех вокзалов