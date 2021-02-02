В Москве ограничат движение на нескольких улицах около Мосгорсуда

В Москве ограничат движение на нескольких улицах около городского суда 2 февраля. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

С полуночи дорожное движение будет ограничено на Проектируемом проезде №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал. С 09:00 также будут перекрыты улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда №917 и улица 1-я Бухвостова на участке от 2-й до 3-й улиц Бухвостова.

Как отмечает РИА Новости, 2 февраля в Мосгорсуде пройдет заседание, где решат вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет.

Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни. 28 декабря прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний сообщила суду о нарушении правил условного наказания Навальным до и после лечения и попросила заменить его на реальное. 17 января оппозиционер был задержан в Москве, на следующий день его арестовали за нарушение условий соблюдения испытательного срока.