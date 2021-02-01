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США ответили на обвинения в причастности к протестам в России

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Alex Edelman / Getty Images

США ответили на обвинения в причастности к несанкционированным акциям протеста в России, заявив о том, что Вашингтон не имеет к этому отношения. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Российское правительство сильно ошибается, если верит, что это связано с нами. Это связано с ними. С правительством», — сказал он.

Госсекретарь США также отметил, что пересматривает ответ на ситуацию с Алексеем Навальным в контексте других аспектов отношений с Россией.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России обратилось к американским властям с требованием перестать вмешиваться во внутренние дела Москвы. В МИД отметили, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России.

31 января в России во второй раз прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.

Как сообщили в правоохранительных органах, на улицы Москвы вышли около двух тысяч человек. В прошлый раз, 23 января, официально озвучивалось вдвое большее число — четыре тысячи.

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