МИД потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела России

Министерство иностранных дел России обратилось к американским властям с требованием перестать вмешиваться во внутренние дела Москвы. Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России.

Ранее посол США Джон Салливан объяснил публикацию маршрутов несогласованных акций безопасностью американцев в России. По его словам, дипмиссия попросила их не приближаться к местам проведения акций, «потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное».