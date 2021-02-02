В посольстве Великобритании объяснили приезд дипломатов на суд по Навальному

В посольстве Великобритании объяснили приезд дипломатов на суд делу Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипмиссии, ее присутствие на судебных процессах — обычная практика. С таким же объяснением выступили в посольстве Латвии.

«Это не уникальный случай, так как в России, как и в других странах, дипломаты могут наблюдать над процессами суда. Если бы такой возможности не было, иностранных дипломатов не впускали бы в зал суда, и, естественно, мы бы это приняли», — отметили в латвийской дипмиссии.

РИА Новости стало известно, что на суд также пришли представители посольств США, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Польши и Норвегии. Польское и швейцарское посольства отправили по два человека в Мосгорсуд.

2 февраля там проходит слушание об отмене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы на реальное — в колонии. Навального обвинили в совершении 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Навального задержали 17 января, сразу после возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию. Он впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа россиянина доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики в ходе обследования пациента следов ядов не обнаружили.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться