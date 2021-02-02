Кремль отреагировал на присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на присутствие иностранных дипломатов на суде по делу в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.

Песков подчеркнул, что дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать «каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд».

2 февраля в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Навального обвинили в совершении 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств разных стран, в том числе таких стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

Навального задержали 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики в ходе обследования пациента следов ядов не обнаружили.