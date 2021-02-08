Лавров заявил о возможной причастности спецслужб ФРГ к фильму Навального

Немецкие спецслужбы могут быть причастны к подготовке фильма Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его комментарий опубликован на сайте ведомства.

Отвечая на вопрос СМИ о фильме, министр напомнил, что в фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и показывает материалы, связанные со службой Владимира Путина в ГДР. «Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, — скорее всего, с их спецслужбами», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что Москва обратилась за разъяснениями к Берлину. По его словам, немецкая сторона ответила, что Навальный был допущен к архивным материалам соответствующим ведомством, а представленные им сведения не являлись секретными.

Ранее сообщалось, что к фильму Алексея Навального причастна продюсерская компания из Лос-Анджелеса. По информации немецких СМИ, Навальный работал над фильмом во Фрайбурге и в коммуне Кирхцартен (Германия). Здесь же, как говорится в публикации, в ноябре 2020 года появилась профессиональная студия кино и телевидения Blackforest Studios во главе с двумя жителями Фрайбурга — Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Они много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде.