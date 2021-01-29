В Германии сообщили о причастности студии из США к фильму о дворце в Геленджике

К фильму Алексея Навального о дворце в Геленджике причастна продюсерская компания из Лос-Анджелеса, сообщила немецкая газета Stuttgarter Zeitung.

По информации издания, Навальный работал над фильмом во Фрайбурге и в коммуне Кирхцартен (Германия). Здесь же, как говорится в публикации, в ноябре 2020 года появилась профессиональная студия кино и телевидения Blackforest Studios во главе с двумя жителями Фрайбурга Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Они много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде.

Как утверждает Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. Получив согласие, специалисты начали работу над фильмом Навального в условиях строгой секретности. По словам Вейланда, к содержанию картины студия не имеет отношения — оппозиционеру предоставили только технику и место, а также организовали сами съемки.

Ранее 29 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое в дворце из фильма Навального. Один из строителей здания согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. Предназначение здания и имена владельцев каналу узнать не удалось.

25 января президент России Владимир Путин обвинил авторов расследования о дворце в Геленджике в промывке мозгов россиянам. Он добавил, что сам фильм не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам.