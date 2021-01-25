Путин обвинил авторов расследования о дворце в промывке мозгов россиянам

Президент России Владимир Путин обвинил авторов расследования о дворце в Геленджике в промывке мозгов россиянам. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 25 января.

«Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», — сказал он во время онлайн-встречи со студентами российских вузов, в ходе которой глава государства впервые прокомментировал фильм о дворце.

Путин добавил, что сам фильм не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», а также «качественной клюквой». По его мнению, главной целью приведенной в расследовании информации является получение денег от граждан жульническим образом. Песков также допустил существование самого объекта, но отметил, что у него другие собственники. Вся собственность Путина изложена в декларации, которая публикуется каждый год, напомнил представитель Кремля.