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Путин обвинил авторов расследования о дворце в промывке мозгов россиянам

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин обвинил авторов расследования о дворце в Геленджике в промывке мозгов россиянам. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 25 января.

«Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», — сказал он во время онлайн-встречи со студентами российских вузов, в ходе которой глава государства впервые прокомментировал фильм о дворце.

Путин добавил, что сам фильм не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», а также «качественной клюквой». По его мнению, главной целью приведенной в расследовании информации является получение денег от граждан жульническим образом. Песков также допустил существование самого объекта, но отметил, что у него другие собственники. Вся собственность Путина изложена в декларации, которая публикуется каждый год, напомнил представитель Кремля.

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