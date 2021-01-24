В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце Путина» в Геленджике

В Кремле оценили публикации о дворце в Геленджике, который связывают с главой государства Владимиром Путиным, назвав их «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передает РИА Новости.

«[Президент России Владимир] Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?»

При этом пресс-секретарь президента допустил существование такого объекта, указав, что у него другие собственники. «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», — подчеркнул он.

Песков также отметил, что если бизнесмены действуют в рамках закона, то они «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем. «И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», — подытожил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал публикации о дворце в Геленджике, который связывают с главой государства, «качественной клюквой». До этого Песков предположил, что главной целью публикаций о приписываемом президенту дворце под Геленджиком является получение денег от граждан жульническим образом.