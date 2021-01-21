Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Байденом

Обсуждений о встрече президента России Владимира Путина с новым президентом США Джо Байденом пока не ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 21 января.

«Международное общение очное сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что для двусторонней встречи должны возникнуть «какие-то предпосылки».

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нового президента США не запланирован телефонный разговор с российским коллегой. По ее словам, первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. Бывший президент Дональд Трамп в церемонии не участвовал, нарушив 150-летнюю традицию.