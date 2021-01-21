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В Белом доме оценили возможность скорого разговора Байдена с Путиным

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Фото: Carlos Barria / REUTERS

У нового президента США Джо Байдена пока не запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Мне нечего озвучить относительно таких планов», — заявила она. При этом она уточнила, что первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а потом ожидаются переговоры с «партнерами и союзниками».

Также Псаки отказалась говорить о первых зарубежных поездках Байдена.

Ранее 21 января президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Киев. Он выразил уверенность, что при новом президенте США отношения между двумя странами будут улучшаться, и отметил, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины, которая хороша знакома главе США.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

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