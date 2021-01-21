Инаугурационную речь Байдена назвали «противоречивой»

В инаугурационной речи нового президента США Джо Байдена нашли противоречия. Об этом агентству РИА Новости рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Он отметил, что новый глава Белого дома призывал к единству в стране, чтобы преодолеть все сложности и расколы. Но в то же время Байден говорил о внутренних врагах, с которыми нужно жестко бороться. По мнению Микаеляна, прежде всего 46-й президент США «стремился подчеркнуть легитимность прошедших президентских выборов и своего избрания».

Вся галерея ««Демократия восторжествовала»» Продолжить Сотрудники служб безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Фото: Jonathan Ernst / Reuters 1 /13

Байден произнес свою первую речь в качестве президента США 20 января. «Обещаю, я буду президентом для всех американцев. Я буду бороться и за тех, кто не поддержал меня», — заявил он, призвав американцев «начать заново» после периода разделения.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.