Биржевые индексы США отреагировали на инаугурацию Байдена

Биржевые индексы США закрылись на рекордных показателях. Об этом сообщает ТАСС.

Трейдеры отреагировали на инаугурацию нового президента США Джо Байдена. Промышленный индекс Dow поднялся на 0,83 процента до 31188,38 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 1,39 процента до 3851,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,97 процента до 13457,25 пункта.

15 января Байден представил свой план спасения американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Среди прочего, по его задумке, 160 миллиардов долларов необходимо выделить на национальную программу вакцинации, расширение тестирования, мобилизацию программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом.

12 января сообщалось, что капитализация Facebook и Twitter рухнула на 44 миллиарда долларов из-за блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда стоимость Facebook снизилась на 41 миллиард долларов (до 731,55 миллиарда), а Twitter — на три миллиарда (до 38,3 миллиарда). Акции Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3 процента, ценные бумаги Twitter потеряли 7,74 процента от стоимости.