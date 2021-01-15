Акции Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США

Акции китайской корпорации Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Ценные бумаги одного из крупнейших производителей смартфонов при открытии торгов подешевели на 11,18 процента. Их стоимость упала до 29 гонконгских долларов за единицу.

Ранее Пентагон внес компанию Xiaomi в черный список китайских фирм. Согласно информации издания Reuters, всего под новые ограничения попали девять китайских юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. Отмечается, что на указанные компании будет распространено действие указа президента США Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в связанные с военными китайские фирмы.