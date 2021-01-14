Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний

Пентагон внес компанию Xiaomi в черный список китайских фирм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обновленный перечень властей США.

Согласно информации издания, всего под новые ограничения попали девять китайских юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. В их число вошли один из крупнейших в мире производителей смартфонов Xiaomi и китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Отмечается, что на указанные компании будет распространено действие указа президента США Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в связанные с военными китайские фирмы. Согласно документу, американские инвесторы должны избавиться от указанных активов к 11 ноября этого года.

Ранее Трамп также ввел новые санкции против китайских компаний. Президент США принял решение ограничить любые транзакции с владельцами восьми китайских приложений, в том числе платежных систем Alipay и WeChat Pay. По его словам, данные сервисы могут получать доступ к личной информации пользователей и использоваться китайским правительством для слежки за гражданами США.