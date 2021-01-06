Мир
 
Последние новости
Российская молодежка проиграла Финляндии и осталась без медалей на ЧМ по хоккею
Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных
ВОЗ рассказала о масштабах распространения «британского» штамма коронавируса
Ким Кардашьян и Канье Уэст решили расстаться
Украинских политиков обвинили в тайной вакцинации от коронавируса
Ким Чен Ын объявил о провале экономики КНДР практически во всех секторах
Связанный с талибами солдат убил семь военнослужащих
Ученые назвали сокращающий продолжительность жизни продукт
Путин призвал власти Москвы не прибедняться
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп ввел новые санкции против китайских компаний

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: BRIAN SNYDER / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп принял решение ограничить любые транзакции с владельцами восьми китайских приложений, в том числе платежных систем Alipay и WeChat Pay. По его словам, данные сервисы могут получать доступ к личной информации пользователей и использоваться китайским правительством для слежки за гражданами США.

Отмечается, что указ Трампа о введении ограничений вступит в силу только через 45 дней, когда к власти придет избранный президент США Джо Байден. Преемник Трампа может отказаться от данных мер.

Ранее палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах. В документе отмечается, что проект должен решить многолетнюю проблему, обострившуюся на фоне торговых споров между США и КНР.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Signs Order Banning Alipay and Other Chinese Apps
В США приняли законопроект против акций китайских компаний
Байден отказался завершать торговую войну с Китаем