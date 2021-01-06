Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп принял решение ограничить любые транзакции с владельцами восьми китайских приложений, в том числе платежных систем Alipay и WeChat Pay. По его словам, данные сервисы могут получать доступ к личной информации пользователей и использоваться китайским правительством для слежки за гражданами США.

Отмечается, что указ Трампа о введении ограничений вступит в силу только через 45 дней, когда к власти придет избранный президент США Джо Байден. Преемник Трампа может отказаться от данных мер.

Ранее палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах. В документе отмечается, что проект должен решить многолетнюю проблему, обострившуюся на фоне торговых споров между США и КНР.