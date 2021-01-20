Байден произнес первую речь в должности президента

Джо Байден произнес свою первую речь в качестве 46-го президента США, подчеркнув важность демократии и национального единства. Трансляцию церемонии инаугурации ведет телеканал NBC.

«Это день Америки. День демократии. День истории и надежды, — заявил политик после принесения присяги. — Сегодня мы отмечаем триумф не отдельного кандидата в президенты, а общего дела — самой демократии. Воля людей была услышана и была исполнена». Байден подчеркнул, что все его помыслы сейчас устремлены на сплочение нации.

На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

Ожидается, что избранный президент США Джозеф Байден в первый же день президентства отменит ряд решений своего предшественника, Дональда Трампа. Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.