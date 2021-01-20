Камала Харрис принесла присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне. Политик стала первой женщиной вице-президентом США. Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

«Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию США от врагов внешних и внутренних и хранить ей верность. Я принимаю эти обязательства свободно, без тайных мыслей и мысленных исключений, и буду честно и добросовестно исполнять свои обязанности в должности, на которую вступаю. Да поможет мне Бог», — сказала она.

На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

Ожидается, что избранный президент США Джозеф Байден, инаугурация которого состоится 20 января, в первый же день президентства готовится отменить ряд решений своего предшественника, Дональда Трампа. Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.