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Байден стал 46-м президентом США

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Джо Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

«Я, Джозеф Робинетт Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов», — сказал новый американский президент, положив руку на Библию.

На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

Ожидается, что избранный президент США Джозеф Байден, инаугурация которого состоится 20 января, в первый же день президентства готовится отменить ряд решения своего предшественника, Дональда Трампа. Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.

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