Трамп пожелал успехов новой администрации и обещал вернуться

Уходящий президент США Дональд Трамп пожелал успехов новой администрации Джо Байдена и обещал вернуться. Трансляцию прощальной церемонии вел телеканал NBC.

Мероприятие проходило на военном аэродроме Эндрюс в Мэриленде. Политик вышел из вертолета, в котором покинул Белый дом, под песню Don't Stop Believin'. «Мы всегда будем бороться за вас. Я буду наблюдать за происходящим», — заявил Трамп, отметив, что страну ждет светлое будущее. Он пожелал успехов и удачи новой администрации, отметив, что его правительство создало для этого все предпосылки.

Политик перечислил ключевые достижения своей администрации: создание космических войск США, улучшение экономики страны и разработку вакцины от коронавируса в рекордные сроки. «До свидания. Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде», — сказал Трамп. Толпа сторонников встретила его слова ликованием. После своей речи Трамп направился к самолету под песню YMCA.

Ожидается, что Трамп направится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. СМИ сообщали, что политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



