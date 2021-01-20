Действующий президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду после того, как покинул Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Трансляцию прибытия вел телеканал NBC.

На кадрах видно, что Мелания Трамп переоделась из строгого черного костюма, в котором она покидала Белый дом, в длинное платье с геометрическим принтом. Супруги сели в автомобиль и направились в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января. На мероприятии будет присутствовать уходящий вице-президент Майк Пенс. Действующий президент Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

Ранее сообщалось, что политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.