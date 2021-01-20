Мир
 
Последние новости
Байден стал 46-м президентом США
На звезду «Дома-2» подали жалобу в МВД из-за махинаций на 20 миллионов рублей
Одноместный балкон в российском городе удивил жителей
Камала Харрис принесла присягу
Мужчина расстался с девушкой и выиграл 296 миллионов рублей
Партнеры решили сжечь российского бизнесмена напалмом вместе с загородным домом
Трамп оставил письмо Байдену
Tesla предрекли проблемы с завоеванием Азии
Нурмагомедов отказался от посещения турнира UFC с Макгрегором
Летчик назвал победителя боя Су-57 и F-35
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп прилетел во Флориду

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: NBC News / YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду после того, как покинул Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Трансляцию прибытия вел телеканал NBC.

На кадрах видно, что Мелания Трамп переоделась из строгого черного костюма, в котором она покидала Белый дом, в длинное платье с геометрическим принтом. Супруги сели в автомобиль и направились в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января. На мероприятии будет присутствовать уходящий вице-президент Майк Пенс. Действующий президент Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

Ранее сообщалось, что политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

Предыстория: Трамп покинул Белый дом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп пожелал успехов новой администрации и обещал вернуться
Трамп покинул Белый дом
Трамп выступил с прощальной речью