Трамп проведет собственную церемонию в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп проведет собственную прощальную церемонию в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие состоится на военном аэродроме в Мэриленде рано утром в среду, 20 января, за несколько часов до инаугурации Байдена. По информации издания, Трамп хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, приближенными, а также нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке.

В приглашениях, разосланных Белым домом, сообщается, что церемония состоится в 8:00 утра. При этом гостей просят приехать к 7:15 и не приносить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, лазерные указки или игрушечные пистолеты.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.