Мир
 
Последние новости
В России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом
В «Би-би-си» назвали убившего актрису продюсера талантливым и извинились
Подтвержден долгий иммунитет против коронавируса после выздоровления
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств
В Белоруссии назвали последствия переноса чемпионата мира по хоккею
Популярный повар поделился секретом идеальных макарон
Водителей предупредили о критической температуре для автомобиля в морозы
Тихановская захотела вернуться в Белоруссию
В Китае возник новый эпицентр пандемии коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп проведет собственную церемонию в день инаугурации Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Gerald Herbert / AP

Действующий президент США Дональд Трамп проведет собственную прощальную церемонию в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие состоится на военном аэродроме в Мэриленде рано утром в среду, 20 января, за несколько часов до инаугурации Байдена. По информации издания, Трамп хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, приближенными, а также нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке.

В приглашениях, разосланных Белым домом, сообщается, что церемония состоится в 8:00 утра. При этом гостей просят приехать к 7:15 и не приносить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, лазерные указки или игрушечные пистолеты.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump to hold early morning sendoff ceremony on Biden inauguration day
Стало известно о планах Трампа на инаугурацию Байдена
Стало известно о планах Трампа после инаугурации Байдена
Трамп рассказал о нежелании присутствовать на инаугурации Байдена