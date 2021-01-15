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Стало известно о планах Трампа на инаугурацию Байдена

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Фото: Tom Brenner / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп уедет из Вашингтона в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. О планах американского лидера сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По информации агентства, Трамп покинет столицу утром среды, 20 января, до начала торжества.

Ранее стало известно, что вице-президент США Майк Пенс решил пойти на инаугурацию Байдена. При этом Трамп уже публично сообщал о своем нежелании присутствовать на церемонии. Байден поприветствовал решение действующего президента и выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

СМИ сообщали, что после инаугурации Байдена Трамп планирует переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. При этом политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

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